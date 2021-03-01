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НАЗК виявило у декларації
посадовця невідповідність...

НАЗК виявило у декларації посадовця невідповідність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:46

НАЗК виявило у декларації посадовця невідповідність...

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення у декларації посадовця. Невідповідність статків становить 37,5 млн гривень.

Дивися повний текст НАЗК виявило у декларації посадовця невідповідність статків на 37,5 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:46

..ну и...?? где очередное шумное заявление о заключении под стражу подозреваемого??.. или сумма в 37 лямов не есть столь уж масштабной в рамках УК ??
maestro71
 
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