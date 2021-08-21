За всі роки Незалежності святкування і пов'язані з ним проекти обійдуться в рекордну суму.
Дивися повний текст У скільки обійшлося святкування Дня Незалежності-2021.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 16:33
У скільки обійшлося святкування Дня Незалежності-2021
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У скільки обійшлося святкування Дня Незалежності-2021.
Додано: Чет 26 сер, 2021 16:33
Ну так, на вид, в празднование вложили от силы 7-8 млн. По крайней мере на столько оно всё выглядело.
Додано: Чет 26 сер, 2021 18:31
На самом деле на празднования ушло куда больше денег,прибавить сюда ещё сотни млн на установки флагов в областных центрах а каждый от 10млн,возможно где то и в провинциях в меньших масштабах и так со всей страны сумма выйдет довольно внушительная,во дворах ямы по колено проехать невозможно зато высоко реют флаги...
Додано: Чет 26 сер, 2021 20:09
Re: У скільки обійшлося святкування Дня Незалежності-2021
Зато отметили очень достойно.
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