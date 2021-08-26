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На одного роботодавця в
Україні припадає п'ять...

На одного роботодавця в Україні припадає п'ять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:14

На одного роботодавця в Україні припадає п'ять...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за неповних два місяці інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявили 7 854 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Дивися повний текст На одного роботодавця в Україні припадає п'ять неформальних працівників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:14

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Модератори: Ірина_, Модератор

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