Кабінет міністрів планує розширити список автомобілів, на які буде поширюватися податок.
Дивися повний текст Податки на автомобілі: Кабмін пропонує розширити список машин.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:12
Податки на автомобілі: Кабмін пропонує розширити список...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податки на автомобілі: Кабмін пропонує розширити список машин.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:36
Так вы до мышей до...
Отрезаем хвост по чуть чуть, чтобы не заметно было?
Гнузда порвется рано или поздно. Можно неплохо отхватить по полной от взбешенного народа.
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