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Один працівник утримуватиме
кількох пенсіонерів —...

Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:38

Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно "заявив", що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії.

Дивися повний текст Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів — міністр фінансів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:38

якось дивно....кожен місяць мінус 12,5 тис населення, мені здається скоро буде дефіцит пенсіонерів)) але кошти з бюджету кудись зникають. мабуть на пенсії по 900 тис грн. для суддів та держслужбовців
inboxsolomon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:04

  inboxsolomon написав:якось дивно....кожен місяць мінус 12,5 тис населення, мені здається скоро буде дефіцит пенсіонерів)) але кошти з бюджету кудись зникають. мабуть на пенсії по 900 тис грн. для суддів та держслужбовців

Так те 12 тыщ -- это ж не пенсионеры -- их стабильно 10+ лямов :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:12

Почему в советское время не было этой проблемы?Солидарная система обеспечивала достойную пенсию всем пенсионерам.Может причина в не компетентном менеджменте в государстве и большом количестве ворья среди чиновников?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:16

спасибо, объяснили что нас ограбили... :evil:
Slon_Nosov
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