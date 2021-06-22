Міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно "заявив", що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії.
Дивися повний текст Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів — міністр фінансів.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:38
Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
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Дивися повний текст Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів — міністр фінансів.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:38
якось дивно....кожен місяць мінус 12,5 тис населення, мені здається скоро буде дефіцит пенсіонерів)) але кошти з бюджету кудись зникають. мабуть на пенсії по 900 тис грн. для суддів та держслужбовців
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:04
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:12
Почему в советское время не было этой проблемы?Солидарная система обеспечивала достойную пенсию всем пенсионерам.Может причина в не компетентном менеджменте в государстве и большом количестве ворья среди чиновников?
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