Міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно "заявив", що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії.
Дивися повний текст Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів — міністр фінансів.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:38
Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів — міністр фінансів.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:38
якось дивно....кожен місяць мінус 12,5 тис населення, мені здається скоро буде дефіцит пенсіонерів)) але кошти з бюджету кудись зникають. мабуть на пенсії по 900 тис грн. для суддів та держслужбовців
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:04
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:12
Почему в советское время не было этой проблемы?Солидарная система обеспечивала достойную пенсию всем пенсионерам.Может причина в не компетентном менеджменте в государстве и большом количестве ворья среди чиновников?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:41
не прошло и 5 лет как мы наблюдали вывод из рынка больше половины банков, вопрос: кто гарантирует что накопительные вклады не растворятся в воздухе? Что держатель этих вкладов не обанкротится? А если держателем вкладов будет государство, почему не произойдет то что произошло в совке?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:43
Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
Так почему бы сейчас правительству не подумать о молодых семьях и простимулировать рождение детей. Тогда через 20-25 лет как раз появятся новые работающие. Которые и будут кормить сегодняшних 40-летених.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:55
Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
Потому, что был прирост населения (тех, кто делает взносы на пенсии было стабильно больше пенсионеров) и не было минимизации - серых зарплат, фопов, неофициального трудоустройства.
Сейчас порядка половины работающих не платят в ПФ почти ничего - ЕСВ с минималки не хватит и на половину средней пенсии.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:04
Ой как интересно: Англия/Германия/Япония/... не знают как это сделать, а у Gippo, оказывается, готовый план есть
Небось денег раздать предлагаете? -- так тут проблемка есть: так только маргиналов простимулировать можно -- а насколько хорошо дети маргиналов будут "кормить" сегодняшних 40-летених -- вопрос...
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:11
Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
Выплатами при рождении? Так таким способом стимулируется в первую очередь размножение люмпен пролетариев, потомственных получателей материальной помощи, а не работающих, которые будут создавать ВВП и наполнять бюджет и ПФ. Будь все так просто, проблема не стояла бы в таком количестве стран
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:49
Этому клоуну пора на свалку истории, сколько можно тупить, надоел уже
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