RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Один працівник утримуватиме
кількох пенсіонерів —...

Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:38

Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно "заявив", що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії.

Дивися повний текст Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів — міністр фінансів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95123
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:38

якось дивно....кожен місяць мінус 12,5 тис населення, мені здається скоро буде дефіцит пенсіонерів)) але кошти з бюджету кудись зникають. мабуть на пенсії по 900 тис грн. для суддів та держслужбовців
inboxsolomon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:04

  inboxsolomon написав:якось дивно....кожен місяць мінус 12,5 тис населення, мені здається скоро буде дефіцит пенсіонерів)) але кошти з бюджету кудись зникають. мабуть на пенсії по 900 тис грн. для суддів та держслужбовців

Так те 12 тыщ -- это ж не пенсионеры -- их стабильно 10+ лямов :)
_hunter
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:12

Почему в советское время не было этой проблемы?Солидарная система обеспечивала достойную пенсию всем пенсионерам.Может причина в не компетентном менеджменте в государстве и большом количестве ворья среди чиновников?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2402
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:41

не прошло и 5 лет как мы наблюдали вывод из рынка больше половины банков, вопрос: кто гарантирует что накопительные вклады не растворятся в воздухе? Что держатель этих вкладов не обанкротится? А если держателем вкладов будет государство, почему не произойдет то что произошло в совке?
pidvysockiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 21.02.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:43

Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...

Темпы старения населения таковы, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти.


Так почему бы сейчас правительству не подумать о молодых семьях и простимулировать рождение детей. Тогда через 20-25 лет как раз появятся новые работающие. Которые и будут кормить сегодняшних 40-летених.
Gippo
 
Повідомлень: 233
З нами з: 20.05.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:55

Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...

sena_2008atp написав:Почему в советское время не было этой проблемы?Солидарная система обеспечивала достойную пенсию всем пенсионерам.Может причина в не компетентном менеджменте в государстве и большом количестве ворья среди чиновников?
Потому, что был прирост населения (тех, кто делает взносы на пенсии было стабильно больше пенсионеров) и не было минимизации - серых зарплат, фопов, неофициального трудоустройства.
Сейчас порядка половины работающих не платят в ПФ почти ничего - ЕСВ с минималки не хватит и на половину средней пенсии.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29846
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1263 раз.
Подякували: 7227 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:04

  Gippo написав:
Темпы старения населения таковы, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти.


Так почему бы сейчас правительству не подумать о молодых семьях и простимулировать рождение детей. Тогда через 20-25 лет как раз появятся новые работающие. Которые и будут кормить сегодняшних 40-летених.

Ой как интересно: Англия/Германия/Япония/... не знают как это сделать, а у Gippo, оказывается, готовый план есть :lol:
Небось денег раздать предлагаете? :roll: -- так тут проблемка есть: так только маргиналов простимулировать можно -- а насколько хорошо дети маргиналов будут "кормить" сегодняшних 40-летених -- вопрос...
_hunter
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:11

Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...

Gippo написав:
Темпы старения населения таковы, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти.


Так почему бы сейчас правительству не подумать о молодых семьях и простимулировать рождение детей. Тогда через 20-25 лет как раз появятся новые работающие. Которые и будут кормить сегодняшних 40-летених.


Выплатами при рождении? Так таким способом стимулируется в первую очередь размножение люмпен пролетариев, потомственных получателей материальной помощи, а не работающих, которые будут создавать ВВП и наполнять бюджет и ПФ. Будь все так просто, проблема не стояла бы в таком количестве стран
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29846
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1263 раз.
Подякували: 7227 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:49

Этому клоуну пора на свалку истории, сколько можно тупить, надоел уже
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох... 1, 2
R2 » Вів 10 сер, 2021 22:40
10 766
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 08:38
_hunter
В Україні один офіційний працівник утримує дві особи,... 1, 2
R2 » Вів 20 лип, 2021 12:12
10 622
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лип, 2021 13:30
yevgenmuza
Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі...
R2 » Вів 22 чер, 2021 10:10
9 830
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 07:49
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97211)
27.08.2021 14:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.