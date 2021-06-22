RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Один працівник утримуватиме
кількох пенсіонерів —...

Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:53

Узаконте камхорок, выдоем иностранцев до капли, лол.
zarturags
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 24.02.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:55

А судьям по 100 000 пенсии хватает и ментам 40-летним, которым еще пахать и пахать. И на деребан хватает, на крадивныцтво, на аренду аппартаментов для депутатов-миллиардеров вроде корнацкого, на все хватает, не хватает только для всю жизнь проработавших стариков.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 27 сер, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22319
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1645 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:55

Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...

  Faceless написав:ак таким способом стимулируется в первую очередь размножение люмпен пролетариев, потомственных получателей материальной помощи, а не работающих, которые будут создавать ВВП и наполнять бюджет и ПФ
а вакансии есть? кроме тех где надо пахать как конь за минималку и сверхвысококвалифицированных. Большинство вакансий службы занятости - фейк. Их годами не удаляют ради показателей. По факту вакансий дуля с маком а власть хочет чтобы все работали и платили взносы. Как маленькие дети.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8364
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:02

  vitaliian написав:
  Faceless написав:ак таким способом стимулируется в первую очередь размножение люмпен пролетариев, потомственных получателей материальной помощи, а не работающих, которые будут создавать ВВП и наполнять бюджет и ПФ
а вакансии есть? кроме тех где надо пахать как конь за минималку и сверхвысококвалифицированных для которых квалификацию надо получать непонятно где, не бесплатно и не только лишь всем.

После армии/универа? -- не особо. Но пару/тройку годков попахав конь за минималку вполне можно получить необходимую сверхвысокуюквалификацию. Ну и не обязательно же на дядю пахать -- можно начать свой бизнесс и уже самому предлагать кучу высокооплачиваемый вакансий толпе народу без опыта работы :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох... 1, 2
R2 » Вів 10 сер, 2021 22:40
10 766
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 08:38
_hunter
В Україні один офіційний працівник утримує дві особи,... 1, 2
R2 » Вів 20 лип, 2021 12:12
10 622
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лип, 2021 13:30
yevgenmuza
Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі...
R2 » Вів 22 чер, 2021 10:10
9 830
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 07:49
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97211)
27.08.2021 14:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.