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Один працівник утримуватиме
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Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:02

  vitaliian написав:
  Faceless написав:ак таким способом стимулируется в первую очередь размножение люмпен пролетариев, потомственных получателей материальной помощи, а не работающих, которые будут создавать ВВП и наполнять бюджет и ПФ
а вакансии есть? кроме тех где надо пахать как конь за минималку и сверхвысококвалифицированных для которых квалификацию надо получать непонятно где, не бесплатно и не только лишь всем.

После армии/универа? -- не особо. Но пару/тройку годков попахав конь за минималку вполне можно получить необходимую сверхвысокуюквалификацию. Ну и не обязательно же на дядю пахать -- можно начать свой бизнесс и уже самому предлагать кучу высокооплачиваемый вакансий толпе народу без опыта работы :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:04

Вначале уменьшают соцвзнос с 37% до 22%, убирают К=1,35 (35%) из пенсий уже назначенных, а потом у них денег на пенсии не хватает!
При "кровавом режиме" ср. пенсия составляла 50% от средней з/пл (1600 (200$) от 3200), а сейчас 3500 (130$) от 13000 з/пл.).
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:42

  Faceless написав:
Gippo написав:Так почему бы сейчас правительству не подумать о молодых семьях и простимулировать рождение детей. Тогда через 20-25 лет как раз появятся новые работающие. Которые и будут кормить сегодняшних 40-летених.


Выплатами при рождении? Так таким способом стимулируется в первую очередь размножение люмпен пролетариев, потомственных получателей материальной помощи, а не работающих, которые будут создавать ВВП и наполнять бюджет и ПФ. Будь все так просто, проблема не стояла бы в таком количестве стран


Допомогу можна по різному, наприклад, зменшенням податків. Причому колись таке було на всю зарплату. Тепер 1,4 прож. мінімуму за дитину. Відповідно в кого +8 тис. грязними вже пролітає працівник навіть з 3-ма дітьми. Також в Європі і не тільки в ряді країн маса різних привілеїв сім'ям з дітьми. В нас зараз реально ганебні програми при жахливому дем. стані - 38 народжується на 100 померлих. Передбачаю будівники дикого капіталізму зараз найдуть масу аргументів проти, але якщо потім опиняться в абсолютно чужому етнічно-культурному середовищі, то нехай знають чому.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:22

  Alexnik написав:Вначале уменьшают соцвзнос с 37% до 22%, убирают К=1,35 (35%) из пенсий уже назначенных, а потом у них денег на пенсии не хватает!
При "кровавом режиме" ср. пенсия составляла 50% от средней з/пл (1600 (200$) от 3200), а сейчас 3500 (130$) от 13000 з/пл.).

Как это влияет на поступление новых денег в фонд?
Ну да -- уменьшают соцвзнос: почти половину ЗП отдавать на "прокорм" нынешних пенсионеров -- жирновато, кмк...
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