Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...

Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:13

А давайте розглянемо це питання з числами

Виходячи з данних на 2020 рік, і смертностей у вікових групах на протязі останніх 30 років, я створив табличку,яка показує як буде змінюватись кількість населення з 2020 по 2050 роки , з урахуванням того скільки буде дітей(до 20 років) працездатних(20-60років) ,пенсіонерів (60+років)

Цифру в 60 років взяв тому що в мене не має можливості привести до 63 років, але з урахуванням того що військові,пожежники,міляція виходить на пенсію в 50+ років, то приблизно для усіх вийде 60 з якоюсь похибкою

_____ 2020 ___ летальність% ___ 2030 _____ 2040 _____ 2050

0-9 ___3987064 _____ 0,01% ___ 2805000 ___ 2503000 ___ 2500000

10-19 __4194133 ___ 0,03% ___ 3983077 ___ 2802000 ___ 2500000

20-29 __4578941 ___ 0,10% ___ 4183648 ___ 3973119 ___ 2800000

30-39 __6849855 ___ 0,30% ___ 4533152 ___ 4141811 ___ 3933388

40-49 __6079955 ___ 0,50% ___ 6644359 ___ 4397157 ___ 4017557

50-59 __5607145 _____ 1% ___ 5775957 ___ 6312141 ___ 4177299

60-69 __5286715 _____ 2% ___ 5046431 ___ 5198362 ___ 5680927

70-79 __2910402 _____ 4% ___ 4229372 ___ 4037144 ___ 4158689

80-89 __1632585 _____ 7% ___ 1746241 ___ 2537623 ___ 2422287

90+ ____291922 _____ 25% ____ 489776 ____ 523872 ____ 761287

Всього _41418717 ___ __ ____39437012 ___ 36426230 __ 32951434

Діти__ __8181197 ____ ___ __ 6788077 ____ 5305000 ___ 5000000

Працездатні _23115896 ______ 21137116 _ 18824229 _ __15128244

Пенсія __10121624 ___ ___ __ 11511819 ___ 12297001 __ 13023190



А тепер давайте прикинемо

1 Дітей стане на 3 млн менше...значить зменшиться кількість бюджетників які їх обслуговує - вчителі,інститути,дитячі садки

2 Людей стане менше на 8 млн ,значить стане менше бюджетників міліція,лікарі

3 Бюджетник отримує як три пенсіонера , тому скорочення бюджетників на 0,5 млн(сьогодні їх 2 млн ) дозволяє прогодувати 1,5 млн пенсіонерів(не збільшуючи податкового навантаження на працюючих)

4 Сьогодні при 23 млн працездатних - офіційно працює 12 млн(10 млн +2млн бюджетники)

Прогнозую що в 2050 році при 15 млн працездатних -офіційно буде працювати тих самих 12 млн , але (11 млн + 1 млн бюджетники)



От і виходить ,що при уважному розгляді питання - не все так страшно, хоча й не приємно

ПС

Діджіталізація,якщо зменшить ще на 0,5 млн бюджетників..то ситуація в 2050 буде аналогічна сьогоднішній.