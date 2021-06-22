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Один працівник утримуватиме
кількох пенсіонерів —...

Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:50

Накопительная система ещё большая пирамида,а гривна вообще не пригодна для накоплений.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:51

Опять задаю этот вопрос, который ранее всегда оставался без ответа:
Где можно посмотреть количество работников в частном секторе/бизнесе и их среднюю з/п и отдельно количество работников бюджетной сферы и госсектора и их среднюю з/п???

На сайте госстата такой информации почему-то НЕТ!
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:01

freelanc
1 По бюджетникам
Загальної не знайдете - але по частинкам самі зможете зібрати
Освіта,медицина, внутрішні справи - становлять 80% бюджетників від загальної кількості , а тому глянувши на їх кількість і середні зарплати (по галузі) зможете вивести середню по бюджету
2 По приватникам
Тут складніше бо
а - статистика не бере до уваги підприємців(підприємства) з кількістю до 10 осіб персоналу
б - приблизно 1 млн підприємців працює на єдиномі і офіційно в них мінімалка.
3 Є галузі ,в яких як правило тільки приватники (сільське господарство, металургія, легка промисловість) - можете взяти інформацію звідти по алгоритму як з бюджетниками.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:05

budivelnik, как удобненько они себе организовали. Правды не узнаешь! Можно писать любую фигню и не невозможно будет проверить.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:25

Как будет обстоять дело с инвалидами (в т.ч., минимальная пенсия / неработающие группы инвалидности), когда не то, что откладывать (про покупать-докупать что-то там или куда-то вносить-отчислять я, вообще, молчу), выжить бы на эти копейки ..?
sashamaestro1977
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  #<123
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