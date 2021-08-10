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В КМДА повідомили про
результати впровадження...

В КМДА повідомили про результати впровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:19

В КМДА повідомили про результати впровадження...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті КМДА.

Дивися повний текст В КМДА повідомили про результати впровадження електронних квитків у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:20

Экономический эффект введения этих билетов можно оценить, сравнив приход по ним с покупкой бумажных билетов и зарплатой кондукторов за тот же период 2019 года (2020-й из-за ковида даст нехарактерную статистику).

Просто сообщить кол-во проданных билетов - это ни о чём.
vodichka_matic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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