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У «Нафтогазі» пояснили зростання цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:51
Пропонуємо до обговорення:
У "Нафтогазі" пояснюють зростання ціни на газ штучним дефіцитом поставок блакитного палива.
Дивися повний текст У «Нафтогазі» пояснили зростання цін на газ
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