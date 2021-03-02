Документом передбачається покарання у вигляді обмеження, позбавлення волі і штрафи.
Дивися повний текст Покарання за недостовірне декларування — опубліковано текст закону.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:11
Покарання за недостовірне декларування — опубліковано...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Покарання за недостовірне декларування — опубліковано текст закону.
Додано: Суб 28 сер, 2021 14:11
Ору... а еще орут 450 депутатов и министры. Для кого эти законы? Только два впороса: Как и нахиба?
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