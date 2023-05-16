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Суворі покарання: за що можуть
штрафувати водіїв у Польщі

Суворі покарання: за що можуть штрафувати водіїв у Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 22:20

Суворі покарання: за що можуть штрафувати водіїв у Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Багато українців виїхали до Польщі на своїх автомобілях або придбали там авто на європейській реєстрації вже після приїзду.

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Суворі покарання: за що можуть штрафувати водіїв у Польщі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 22:21

Как-то не раскрыта тема что же всё таки "случайно, не заметив" совершают. Неправильную парковку, проехав на красный с превышением скорости, не пристегнувшись, разговаривая по мобильному телефону заодно перевозя ребёнка не в детском кресле и предварительно тяпнув стакан водки?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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