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Який термін дії закордонного
паспорта, та чи можна мати...

Який термін дії закордонного паспорта, та чи можна мати...
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:54

Який термін дії закордонного паспорта, та чи можна мати...

Пропонуємо до обговорення:
За загальним правилом, паспорт для виїзду за кордон можна оформити дитині, починаючи від народження.

Дивися повний текст Який термін дії закордонного паспорта, та чи можна мати два паспорти одночасно.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:54

Читаю: "Согласно действующему законодательству Украины, каждый гражданин имеет право получить и пользоваться двумя действующими загранпаспортами одновременно."

Но тут есть некоторые нюансы.

При оформлении документов на получение второго действующего загранпаспорта необходимо предоставить первый и копию первой странички, заявление на получение второго загранпаспорта с указанием причины.

А веская причина иметь второй загран например такая:

Вам нужно посетить страны, которые "не дружат" между собой. Например, нельзя посещать Грузию со штампом Абхазии. Или люди, которые посещали Израиль могут иметь сложности при посещении некоторых арабских стран. Для таких случаев можно использовать разные загранпаспорта.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 06:57

Ну чего уж там, ...можно ли иметь 10 паспортов одновременно?
yegres
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:57

Re: Який термін дії закордонного паспорта, та чи можна мати.

у нас с этим пока лучше, чем в России: там, к примеру, срок действия второго заграна такой же как у первого,

у нас можно с интервалом в 5 лет сдлать второй и по сути продлить безболезненно срок (ну и дальше продлевать)

но, боюсь, польза заставит лавочку закрыться
cohan
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