Про це вона розповіла в ефірі каналу "Україна 24".
Дивися повний текст Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з боржниками з комуналки.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 00:42
Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з...
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Дивися повний текст Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з боржниками з комуналки.
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