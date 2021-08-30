|
|
Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 сер, 2021 23:00
А зеклоуни можуть пояснили як вимкнути отоплення повністю? Я не хочу платити за отоплення 2-3 тис грн незромвло на що. Коди топлять місяць в теплий період а не топлять місяць два коли вже досить холодно. Я за електрообігрівач менше заплачу ніж за такі послуги. Але кажуть що неможливо відключити. Неможна відключити неможна зробити нормальну ціну. То як бути?
-
kravzovandr
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 28.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор