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Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 23:00

А зеклоуни можуть пояснили як вимкнути отоплення повністю? Я не хочу платити за отоплення 2-3 тис грн незромвло на що. Коди топлять місяць в теплий період а не топлять місяць два коли вже досить холодно. Я за електрообігрівач менше заплачу ніж за такі послуги. Але кажуть що неможливо відключити. Неможна відключити неможна зробити нормальну ціну. То як бути?
kravzovandr
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