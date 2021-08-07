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Жінка з ірокезом. Visa купила
NFT-токен за $150 тисяч

Жінка з ірокезом. Visa купила NFT-токен за $150 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:30

Жінка з ірокезом. Visa купила NFT-токен за $150 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
18 серпня міжнародна платіжна система Visa купила NFT-токен за $150 тисяч.

Дивися повний текст Жінка з ірокезом. Visa купила NFT-токен за $150 тисяч.
R2
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Почему то на ум приходит "Город, в котором рыба стоит дороже быка, уже ничто не может спасти"
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 20:28

Дичь несусветная :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 20:38

  Alex2007 написав:Дичь несусветная :lol: :lol:

Жінка з ірокезом та бородою.Все може бути))
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Мизантрóп
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