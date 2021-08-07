18 серпня міжнародна платіжна система Visa купила NFT-токен за $150 тисяч.
Дивися повний текст Жінка з ірокезом. Visa купила NFT-токен за $150 тисяч.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 13:30
Жінка з ірокезом. Visa купила NFT-токен за $150 тисяч
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Дивися повний текст Жінка з ірокезом. Visa купила NFT-токен за $150 тисяч.
Додано: Нед 29 сер, 2021 13:31
Почему то на ум приходит "Город, в котором рыба стоит дороже быка, уже ничто не может спасти"
Додано: Нед 29 сер, 2021 20:38
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