В Україні набирає обертів чергова хвиля боротьби із контрабандою.
Дивися повний текст Дмитро Соболєв: про кроки, які можуть допомогти Україні здолати контрабанду.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 09:56
Дмитро Соболєв: про кроки, які можуть допомогти Україні...
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Дивися повний текст Дмитро Соболєв: про кроки, які можуть допомогти Україні здолати контрабанду.
Додано: Пон 30 сер, 2021 09:56
Пока сверху к власти не придёт честная команда, ничего не изменится. Всё остальное - только передел потока денег, кому должно идти в карман больше. В 2014-2015 был шанс коренным образом изменить ситуацию, но новые пришедшие к власти (налоговики и таможенники) снова обманули. Поэтому, не верю.
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:58
artakserks3 команда нужна не только честная, но и с головой должна дружить. Один пример: кричали, что поднимут акциз на сигареты и получат гору денег в бюджет. По факту, имеем практически убитую табачную промышленность, табачные фабрики сократили выпуск продукции в разы, контрабанда бьёт рекорды, казна недополучила по прямым сборам и налогам, не говоря о косвенных.
Додано: Пон 30 сер, 2021 12:12
Жодна нормальна країна не заробляє на митниці, але на в нашої держави, молдови, білорусі це основні статті доходу. Для чого таможня, не розумію, товари мають вільно переміщуватися між кордонами як і люди.
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