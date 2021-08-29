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Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:53
Пропонуємо до обговорення:
Компанія «Автомобільні дороги України» прозвітувала про мільйонні збитки за перше півріччя.
Дивися повний текст Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн збитків
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R2
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:53
Оце так велике будівництво, головна будівнича компанія в Ж.
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pogorelets
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:19
Збитки - націоналізуємо, а прибутки приватизуємо
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bobo
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