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Компанія «Укравтодору» за пів
року отримала 73,5 млн грн...

Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:53

Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія «Автомобільні дороги України» прозвітувала про мільйонні збитки за перше півріччя.

Дивися повний текст Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн збитків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:53

Оце так велике будівництво, головна будівнича компанія в Ж.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:19

Збитки - націоналізуємо, а прибутки приватизуємо
bobo
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:36

Да, украли, до неприличия, прилично.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:49

Зашибись. А сегодня по всем новостям рассказывали, как этому убыточному Укравтодору выдали новых кредитов на 300+ миллионов долларов под государственные гарантии. Это логично - видно уже просто воровать нечего стало.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:04

І ці оптимізатори розказують нам, як заповнювати податкові декларації. А не пішли би ви в... бухгалтерію! :mrgreen:
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:48

Еще одна странность: хотят у убыточного УкрАвтоДора забрать дороги и передать в концессию частникам -- плохо. Дают убыточному УкрАвтоДору денег, чтоб дороги строил -- плохо. Не дают убыточному УкрАвтоДору денег -- как раньше -- и он дороги не строит -- тоже плохо.
Какие еще варианты остались?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:26

  _hunter написав:Еще одна странность: хотят у убыточного УкрАвтоДора забрать дороги и передать в концессию частникам -- плохо. Дают убыточному УкрАвтоДору денег, чтоб дороги строил -- плохо. Не дают убыточному УкрАвтоДору денег -- как раньше -- и он дороги не строит -- тоже плохо.
Какие еще варианты остались?..

А нахрина ми платимо дорожній збір в ціні бензину? Вони і так збиток показують. Скасувати дорожній збір!
Mirax
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