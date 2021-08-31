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Компанія «Укравтодору» за пів
року отримала 73,5 млн грн...

Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:09

  Mirax написав:
  _hunter написав:Без него убытки были бы в два раз (условно) больше. И их точно так же покрывали бы из бюджета -- т.е. и из кармана Mirax в том числе. Если, конечно, Mirax не крадун-уклонист из соседнего обсуждения :lol:

Дорожній збір не потрібен такій компанії. Нехай крадуть де хочуть, як не вміють заробляти. Або краще хай банкрутують, навіщо це пилилово бюджета?

Так он ей и не идет: дорожный сбор -- нецелевой.
Вы, зродофилы, как-то кучкой соберитесь, пожалуйста, и выработайте единую резолюцию касательно приватизаций/национализаций. А то продают убыточный УкрТелеком Ахметову -- зрада. Отдают (как я уже там выше говорил) убыточные дороги частникам -- снова зрада. Вот теперь, шоп зрады не было -- нужно УкрАвтоДор продавать, оказывается... :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:43

  _hunter написав:Так он ей и не идет: дорожный сбор -- нецелевой.

То хай віддадуть його у сиротинець! :twisted:
  _hunter написав:Вы, зродофилы, как-то кучкой соберитесь, пожалуйста, и выработайте единую резолюцию касательно приватизаций/национализаций. А то продают убыточный УкрТелеком Ахметову -- зрада. Отдают (как я уже там выше говорил) убыточные дороги частникам -- снова зрада. Вот теперь, шоп зрады не было -- нужно УкрАвтоДор продавать, оказывается... :roll:

Форма власності підприємства не має значення. Не чиновник, то умовний Ахметов пиляє дотації з бюджету для донецьких шахтарів. Не перепродувати збанкрутіле підприємство, а ліквідовувати. Нехай інші заповнюють нішу, які будуть прибутковими.
Востаннє редагувалось Mirax в П'ят 03 вер, 2021 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:55

  Mirax написав:
  _hunter написав:Так он ей и не идет: дорожный сбор -- нецелевой.

То хай віддадуть його у сиротинець! :mrgreen:
  _hunter написав:Вы, зродофилы, как-то кучкой соберитесь, пожалуйста, и выработайте единую резолюцию касательно приватизаций/национализаций. А то продают убыточный УкрТелеком Ахметову -- зрада. Отдают (как я уже там выше говорил) убыточные дороги частникам -- снова зрада. Вот теперь, шоп зрады не было -- нужно УкрАвтоДор продавать, оказывается... :roll:

Форма власності підприємства не має значення. Не чиновник, то умовний Ахметов пиляє дотації з бюджету для донецьких шахтарів. Не перепродувати збанкрутіле підприємство, а ліквідовувати. Нехай інші заповнюють нішу, які будуть прибутковими.

Так и отдают -- в ПФ, например...

Так а что значение имеет?
_hunter
 
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  #<12
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