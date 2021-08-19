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Finance.ua: Рахунки для ФОП у
сфері ІТ: що пропонують банки

Finance.ua: Рахунки для ФОП у сфері ІТ: що пропонують банки
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:05

Finance.ua: Рахунки для ФОП у сфері ІТ: що пропонують банки

Пропонуємо до обговорення:
Обираємо найкращі варіанти
Серед тих, хто працює у сфері ІТ (або, як прийнято їх називати, «айтівців») відкриття суб'єкта підприємницької діяльності стає все більш поширеною практикою.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:07

Описанные преимущества Альфа банка притянуты зауши..

Естьличный опыт в Привате Конкорде и Монобанке

В монобанке можно выводить валюту с ФОП счета на валютную карту без комиссии.
А для условно бесплатной обналички валюты можно открывать депозиты.
ИТ фопам редко нужно много налички в нац валюте, те же 50тыс с большим запасом.

Приват хорош стабильностью и предсказуемостью и высоким курсом продажи валюты для ФОПов - можно продать валюту и за 3грн перевести все на карту монобанка или форвард банка -

А в Конкорде с курсом продажи валюты еще хуже...

ИМХО когда все расчеты в грн то выгоднее обслуживаться в Привате.

На счет Альфа банка личного опыта нет...
vpchelko
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