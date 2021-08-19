Finance.ua: Рахунки для ФОП у сфері ІТ: що пропонують банки

Додано: Вів 31 сер, 2021 19:07
Описанные преимущества Альфа банка притянуты зауши..
Естьличный опыт в Привате Конкорде и Монобанке
В монобанке можно выводить валюту с ФОП счета на валютную карту без комиссии.
А для условно бесплатной обналички валюты можно открывать депозиты.
ИТ фопам редко нужно много налички в нац валюте, те же 50тыс с большим запасом.
Приват хорош стабильностью и предсказуемостью и высоким курсом продажи валюты для ФОПов - можно продать валюту и за 3грн перевести все на карту монобанка или форвард банка -
А в Конкорде с курсом продажи валюты еще хуже...
ИМХО когда все расчеты в грн то выгоднее обслуживаться в Привате.
На счет Альфа банка личного опыта нет...