Державна податкова служба розмістила приклади заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації.
Дивися повний текст Приклади заповнення добровільної декларації.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 19:46
Приклади заповнення добровільної декларації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приклади заповнення добровільної декларації.
Додано: Пон 30 сер, 2021 19:46
Может для начала государство разберётся с декларации чиновников и народных депутатов. Народный депутат Тарута задолжал работникам ПАО ДТЗ Днипро 70 млн с 2016 года-2021 г.г. 21 млн по страховым взносам, в результате чего зарплата превращается в фантики за этот период , а из-за неуплаты страховых взносов 2017,2019-2021 г.г. работники не могут оформить своевременно пенсию и сделать её перерасчёт и людей вынудили отбивать суды и дополнительно тратить на это деньги и время. А если посмотреть декларацию народного депутата
Таруты то можно сказать только одно, что у него отсутствует мораль просто человека, у которого нет границ обогащения за счёт 1148 работников. ПФУ НАМ рекомендует обратиться к владельцу и нет никакой защиты в нашем государстве людей, работающих по белому.
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:30
alladtz8 Я вас умоляю, ну прямо как дети. Данная процедура и есть отъем денег у граждан в пользу депутатов, чиновников Мы же по разным законам живем, для низшего сословия одни законы, для верхнего другие или вообще их отсутствие.
Декларирование дело нужное, но в наших условиях бредовое. Самые низы не тронут, там брать нечего, середнячок постригут, верхи как всегда. НАПК судя по всему и было создано в помощь депутатам и чиновникам абы помочь подготовиться
Кстати что до сбора, а можно просто указать с какого "момента" (состояния) он начисляется ? И до какого "объема" декларирование не нужно ? Ну нафиг мне примеры деклараций с недвигой на Кипре ? Тем у кого на Кипре, тем адвокаты и юристы составят. И как быть с золотыми украшениями ? В общем вопросов много, а вычитывать законы писаные нашими "специалистами" не всем под силу.
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:40
См закон, там всё написано, до каких сумм не нужно подавать
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:47
Scholar И зачем тогда эта статья. Можно просто написать "смотри закон, заполняй по закону"
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:50
Киньте пожалуйста ссылку.
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:01
BIGor
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:08
Есть профильная ветка по теме для вопросов
Рада схвалила податкову амністію для українців
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:55
Если честно - вообще ничего непонятно.
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