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Приклади заповнення
добровільної декларації

Приклади заповнення добровільної декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:58

Scholar Есть у меня 400 тыс. Грн. Но в валюте США. Настал кризис, покупательная способность гривны упала в 2 раза, в валюте осталась на том же уровне. Машина стоила 400 тыс. Стала 800. Достаточно предьявить документы о продаже валюты что бы пояснить откуда 800 у меня ?

Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?

На главный вопрос вы врядли дадите ответ, а именно на сколько правила декларирования будут едиными для все с учетом состояния нашей системы государства ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:14

  Igorten написав:...
Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?
...

Бабушка документы на слитки оставила? Если нет: придется заплатить налог...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:18

  _hunter написав:
  Igorten написав:...
Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?
...

Бабушка документы на слитки оставила? Если нет: придется заплатить налог...

Опачкі! Паходу, точна грабєж... Які думки в судді?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:31

  _hunter написав:
  Igorten написав:...
Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?
...

Бабушка документы на слитки оставила? Если нет: придется заплатить налог...

Налог на что?
А слитки можно скинуть в банке и на крайний случай в ломбарде. Вырученные деньги потратить в Польше\Турции.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:35

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  Igorten написав:...
Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?
...

Бабушка документы на слитки оставила? Если нет: придется заплатить налог...

Налог на что?
А слитки можно скинуть в банке и на крайний случай в ломбарде. Вырученные деньги потратить в Польше\Турции.

Дивлячи, як і на що. Якщо на нерухомість, то ДФС все-рівно "тебе" знайде )))

Треба тоді взагалі вщиватись з валізою...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:52

BIGor Думаю что банки и ломбарды будут выступать в качестве налоговых агентов и в итоге к вам прийдут. Вывезти деньги то же проблема. В общем грабить будут серьезно :) Я электросамокат жене покупал, так заставили копию паспорта дать, кудато вносят ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:00

Igorten, вносят потому, что положено. Может быть и без последствий. Не так давно для покупки сотни долларов паспорт требовали и ничего особенного потом не происходило.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:06

  Igorten написав:BIGor Думаю что банки и ломбарды будут выступать в качестве налоговых агентов и в итоге к вам прийдут. Вывезти деньги то же проблема. В общем грабить будут серьезно :) Я электросамокат жене покупал, так заставили копию паспорта дать, кудато вносят ;)

Хто це робив? Цікаво, взагалі навіщо?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:18

moveton Сейчас да. Но потом через год все будет стекаться в базу и пойдет 400 000 -/+ ... откуда дровишки.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:25

Re: Приклади заповнення добровільної декларації

При тотальной коррупции и не доверии населения к власти - это пустая трата времени.
Будут посланы народом в пешее эротическое, а варианты народ найдёт...не впервой
Чукча2
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  #<12
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