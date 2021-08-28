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Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:43
Ехал по дороге, в прошлом году положили асфальт. Асфальт поплыл. Оно и понятно без анализа Луного грунта беда. Шутить со сцены это одно, а на уровне страны - беда.
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Igorten
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:25
Запитання до фанів усіх наших президентів - чому Танасюк заснував компанію не в Україні?
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new-user
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:23
Мне интересно, что это за уникальные исследования, которые обойдутся украинским налогоплательщикам в полтора ляма баксов, и чем они им помогут?
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phantom_systems
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:25
Решили оригинально обналичить 1,5 миллиона баксов.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:05
речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинскими инженерами
В переводе на обычный язык - веб-камеры и дозиметры.
Но вот что там будет такое сложное, что потребуется подключить для изготовления и тестировки
совместно Конструкторским бюро «Южное», Научно-производственным предприятием «Меридиан» им. Королева, предприятием Экотест и ТитанЭра.
непонятно.
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yanyura
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