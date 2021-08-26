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ЗНО 2021: новий
рейтинг шкіл України

ЗНО 2021: новий рейтинг шкіл України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:16

ЗНО 2021: новий рейтинг шкіл України

Пропонуємо до обговорення:
Щорічно, виходячи з даних Українського центру оцінювання якості освіти, формується рейтинг шкіл за результатами, що їх досягли учні на ЗНО. Інформаційно-освітній ресурс «Освіта.ua» поділився переліком 200 кращих навчальних закладів України за даними 2021 року.

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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:16

Мало того, що це не рейтинг шкіл, а реклама оптіми, так ще й посилання на рейтинг - на московську версію :/
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