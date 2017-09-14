RSS
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:46

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
1 Ти жив гірше від мене і не маєш ні можливості ні варіантів жити краще завтра
У вас слишком узкое понимание "жити гірше" или "краще". :)
Це ви звузили краще/гірше до більше/менше грошей.
В мене інша ітерпритація
Той хто живе так як хоче, робить те що хоче, і його робота приносить користь як йому так і суспільству - тому пофіг правильні чи не правильні можновладці, чесні чи ні судді і справедливі чи ні тарифи...

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Твої діти тебе проклянуть ,коли зрозуміють що їм ВСЕ одно прийдеться проходити МІЙ шлях.
Совсем не обязательно.
Шляхів багато.
Далеко не все выбирают путь предпринимателя. Да и все в принципе не могут.
И совсем не уверен, что это для всех лучший путь и предел мечтаний.
А хто казав що обовязково бути бізнесменом?
Обовязково створити собі таке життя як хочеш ( або якому завидуєш, або яке подобається)
А це повязано з тими чи іншими ВЛАСНИМИ ЗАТРАТАМИ.
Тому без капіталу ( у різних його проявах - гроші/бізнес/освіта/професія/признання) - жити завжди важче ніж з ним.
А так як
капітал це невитрачені доходи минулих періодів
То я процес первинного накопичення пройшов
Маю надію що діти цим накопиченим зможуть скористатись
А чим скористаються діти воєнпенса?
А раз нічим- то вони ЗМУШЕНІ будуть пройти мій шлях..
А так як воєнпенс признав що час реформ це важко - то його дітям у важкі часи прийдеться приймати і нести відповідальність за важкі рішення, які сам воєнпенс з сцикливості перклав на своїх дітей/внуків.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 23:42

4ЛАД

Для ЛАДа ще одне відео щодо портативних рекаторів
