RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В українських банках близько
половини іпотечних кредитів...

В українських банках близько половини іпотечних кредитів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:20

В українських банках близько половини іпотечних кредитів...

Пропонуємо до обговорення:
Близько половини іпотечних кредитів наразі не обслуговується. Переважно йдеться про позики, видані давно.

Дивися повний текст В українських банках близько половини іпотечних кредитів не обслуговується, — заступник голови Ради НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95166
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:21

подозреваю что львиная доля необслужки это те "гении" которые набрали долларовых кредитов в 2007-2008 году под хрущобы на пике их стоимости
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 284
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Марта і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 06 чер, 2021 14:18
30 11068
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 сер, 2021 08:45
BIGor
Вартість автогазу на українських АЗС за тиждень досягла...
R2 » П'ят 20 сер, 2021 20:15
1 180
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 20:15
livs375
Банки просять згорнути програму кредитів «5-7-9»
R2 » Пон 09 сер, 2021 13:48
3 638
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 02:50
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97340)
31.08.2021 16:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.