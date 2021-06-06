Близько половини іпотечних кредитів наразі не обслуговується. Переважно йдеться про позики, видані давно.
Дивися повний текст В українських банках близько половини іпотечних кредитів не обслуговується, — заступник голови Ради НБУ.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:20
В українських банках близько половини іпотечних кредитів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В українських банках близько половини іпотечних кредитів не обслуговується, — заступник голови Ради НБУ.
Додано: Вів 31 сер, 2021 15:21
подозреваю что львиная доля необслужки это те "гении" которые набрали долларовых кредитов в 2007-2008 году под хрущобы на пике их стоимости
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