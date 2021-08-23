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Депутати хочуть зобов'язати
таксистів викоритосвувати...

Депутати хочуть зобов'язати таксистів викоритосвувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:24

Re: Депутати хочуть зобов'язати таксистів викоритосвувати...

Цены на такси повысятся, станет больше чёрных бомбил ) Всё просто.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:44

Так для таких и обязательство по РРО не наступит :-)
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:45

автоматически не отправляются, но фискализируются и при проверке той же налоговой выявялются :-)
petrenko_olvas
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