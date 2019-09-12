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Volkswagen не випускатиме
машини з механічною коробкою...

Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:45

Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою...

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі роки кількість автомобілів з механічною трансмісією почне стрімко скорочуватися, і німецький автогігант Volkswagen підтримує цю тенденцію, плануючи відмовитися від МКП до 2030 року.

Дивися повний текст Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою передач з 2030 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:45

Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:55

  unicdima написав:Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.


Большинство людей на планете (включая меня) не имеют ни желания, ни навыков дергания дополительным рычагом. В США та же модель с МКПП стоит дороже чем с АКПП ибо это экзотик, для любителей особых извращений.
Dear_Sir
 
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