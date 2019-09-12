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Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою...
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:45
Пропонуємо до обговорення:
У найближчі роки кількість автомобілів з механічною трансмісією почне стрімко скорочуватися, і німецький автогігант Volkswagen підтримує цю тенденцію, плануючи відмовитися від МКП до 2030 року.
Дивися повний текст Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою передач з 2030 року
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R2
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:45
Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.
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unicdima
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:55
unicdima написав:
Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.
Большинство людей на планете (включая меня) не имеют ни желания, ни навыков дергания дополительным рычагом. В США та же модель с МКПП стоит дороже чем с АКПП ибо это экзотик, для любителей особых извращений.
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Dear_Sir
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:47
Dear_Sir написав: unicdima написав:
Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.
Большинство людей на планете (включая меня) не имеют ни желания, ни навыков дергания дополительным рычагом. В США та же модель с МКПП стоит дороже чем с АКПП ибо это экзотик, для любителей особых извращений.
Это там противоугонная фича
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Faceless
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:04
Dear_Sir написав: unicdima написав:
Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.
Большинство людей на планете (включая меня) не имеют ни желания, ни навыков дергания дополительным рычагом. В США та же модель с МКПП стоит дороже чем с АКПП ибо это экзотик, для любителей особых извращений.
Понятно, значит водитель из тебя никакой.
Мне нравится смотреть зимой на истерику водятлов с АКПП
А еще интереснее смотреть на выражение их лиц когда им озвучивают стоимость ремонта.
Зато две педали, требуется меньше мозгов.
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unicdima
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:17
Маю кілька знайомих, які все життя били себе в груди, що автомат - то для тупих блондинок, а справжні мужики завжди обирають механіку. Але після того, як вони по тій чи іншій причині почали водити авто на автоматі, то назад їх вже калачем не заманиш. ))) Це як із SSD для компа. Хто собі встановив, той на звичайний хард вже не повернеться ніколи.
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NetSerpent
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:20
NetSerpent написав:
Маю кілька знайомих, які все життя били себе в груди, що автомат - то для тупих блондинок, а справжні мужики завжди обирають механіку. Але після того, як вони по тій чи іншій причині почали водити авто на автоматі, то назад їх вже калачем не заманиш. ))) Це як із SSD для компа. Хто собі встановив, той на звичайний хард вже не повернеться ніколи.
Порівняння абсолютно недоречне.
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unicdima
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