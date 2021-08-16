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Дитина з обкладинки альбому
групи Nirvana вимагає через...

Дитина з обкладинки альбому групи Nirvana вимагає через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:19

Дитина з обкладинки альбому групи Nirvana вимагає через...

Пропонуємо до обговорення:
Американець Спенсер Елден, фотографію якого використали для для культової обкладинки альбому Nevermind групи Nirvana, подав до суду на живих учасників групи.

Дивися повний текст Дитина з обкладинки альбому групи Nirvana вимагає через суд сотні тисяч доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:19

Ну вот и вырос Спенсер Элден. И всё, чем запомнился - это фото на обложке.
На большее он не способен
papazina
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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