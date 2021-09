В Україну завезуть реактори Westinghouse AP1000

Додано: Сер 01 вер, 2021 10:25

2017: Westinghouse files Chapter 11 bankruptcy.

2018: Acquisition by Brookfield Business Partners and partners.

2019: Westinghouse acquires Canadian NA Engineering Associates.

2020: Westinghouse acquires U.K. Inspection Consultants Limited and Rolls-Royce’s nuclear services division.

2021: Westinghouse acquires Canadian firm Laveer Engineering.



