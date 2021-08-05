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В Україну завезуть реактори
Westinghouse AP1000

В Україну завезуть реактори Westinghouse AP1000
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:54

В Україну завезуть реактори Westinghouse AP1000

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Westinghouse Electric та державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» підписали ексклюзивний меморандум щодо постачання реакторів Westinghouse AP1000® на низку електростанцій в Україні.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:54

..правда ли, что Westinghouse Electric Company - фактически БАНКРОТ!!?? .и Украина выступает как "спасительная соломинка", без гарантий исполнения контрактных обязательств??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:11

maestro71, так контракта и нет, есть меморандум (заявление о намерениях, не более).
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:19

А как насчет достроить 2 блока на Ровенской АЭС по цене дешевле, чем лепить с нуля один?
summacut
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maestro71
2017: Westinghouse files Chapter 11 bankruptcy.
2018: Acquisition by Brookfield Business Partners and partners.
2019: Westinghouse acquires Canadian NA Engineering Associates.
2020: Westinghouse acquires U.K. Inspection Consultants Limited and Rolls-Royce’s nuclear services division.
2021: Westinghouse acquires Canadian firm Laveer Engineering.

Менше читайте російської вікіпедії
megabrutaldeath
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