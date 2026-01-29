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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 07:04
serg1974 написав: Banderlog написав:
Shaman написав:
бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші
.
а нахіба ви туди зібрались йти?
шоб шо?
Чтобы вас догнать. Но без двойного гражданства
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 07:56
serg1974 написав: Banderlog написав:
Shaman написав:
бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші
.
а нахіба ви туди зібрались йти?
шоб шо?
Чтобы вас догнать. Но без двойного гражданства
Догнали? ) чим Вам 2 громадянства не подобаютьсЯ?
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Banderlog
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 08:02
Если бы песикоты, вотеры, алексы дворниченки свои нетрадиционные хотелки решали в индивидуальном порядке, не впутывая всю страну, - все было бы ок
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fox767676
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