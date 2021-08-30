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Польський концерн планує
вийти на український ринок...

Польський концерн планує вийти на український ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:33

Польський концерн планує вийти на український ринок...

Пропонуємо до обговорення:
Польський нафтоконцерн Orlen має план виходу на український ринок нафтопродуктів.

Дивися повний текст Польський концерн планує вийти на український ринок нафтопродуктів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:33

..министр "не понимает..в чем смысл.." захода инвестора в Украину??!!... может стоит сместить его с "теплого места", и посадить туда того, кто будет не только передавать "месту" тепло своей задницы, а еще и активно "шевелить" ею станет в интересах это самой страны..?!
maestro71
 
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