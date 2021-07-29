Акції Apple досягли історичного максимуму на новинах про...
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Не буде там ніякого супутникового зв'язку! Новій чіп дозволить використовувати 53-й спектр (band) в мережах 5-го покоління, але аж ніяк не LEO (Low Earth Orbit) зв'язок! Перш ніж писати щось - треба перевірити інформацію на достовірність! https://www.macrumors.com/2021/08/30/ip ... -disputed/