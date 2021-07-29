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Акції Apple досягли історичного
максимуму на новинах про...

Акції Apple досягли історичного максимуму на новинах про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:30

Акції Apple досягли історичного максимуму на новинах про...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на акції американської компанії Apple злетіли до історичного максимуму на новинах про новий смартфон iPhone 13. Капіталізація технологічного гіганта перевищила 2,5 трлн доларів.

Дивися повний текст Акції Apple досягли історичного максимуму на новинах про iPhone 13.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:30

Не буде там ніякого супутникового зв'язку! Новій чіп дозволить використовувати 53-й спектр (band) в мережах 5-го покоління, але аж ніяк не LEO (Low Earth Orbit) зв'язок!
Перш ніж писати щось - треба перевірити інформацію на достовірність!
https://www.macrumors.com/2021/08/30/ip ... -disputed/
v_golub
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Модератори: Ірина_, Модератор

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