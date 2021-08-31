RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
PGNiG інвестує в газовидобуток
в Україні $50 мільйонів —...

PGNiG інвестує в газовидобуток в Україні $50 мільйонів —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:11

PGNiG інвестує в газовидобуток в Україні $50 мільйонів —...

Пропонуємо до обговорення:
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG на першому етапі інвестує в газовидобуток в Україні 50 млн доларів, у подальшому інвестиції можуть сягнути 500 млн доларів.

Дивися повний текст PGNiG інвестує в газовидобуток в Україні $50 мільйонів — це лише перший транш.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95194
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:11

Нафтогаз инвестирует в добычу в Египте. Польская компания - в Украине. Чудны дела инвесторские.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55

  moveton написав:Нафтогаз инвестирует в добычу в Египте. Польская компания - в Украине. Чудны дела инвесторские.

А в чем "чудность"? -- ТОВ-ка тут, частная же компания там. При этом в Египет инвестировать начали с 15 лет назад -- когда местная добыча считалась нерентабельной.
_hunter
 
Повідомлень: 5003
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:19

_hunter, вот, судя по тому, что инвестируют не только 15 лет назад, но и сейчас, для Нафтогаза добыча в Украине и сейчас не рентабельна и лучше вкладываться в другую страну. А для польской компании почему-то смысл добывать в Украине есть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:44

  moveton написав:_hunter, вот, судя по тому, что инвестируют не только 15 лет назад, но и сейчас, для Нафтогаза добыча в Украине и сейчас не рентабельна и лучше вкладываться в другую страну. А для польской компании почему-то смысл добывать в Украине есть.

Повторю вопрос: а в чем проблема? -- есть стабильный проект с известной отдачей.
А тут первые два года -- только разведка идти будет...
_hunter
 
Повідомлень: 5003
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні відклали повний перехід на електронні лікарняні
R2 » Сер 01 вер, 2021 16:17
1 19
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 16:17
grig90vic
В Україні стартувало одноразове добровільне декларування
R2 » Сер 01 вер, 2021 13:40
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 13:41
kaljnickiycement
Гетманцев розповів, коли в Україні можуть знизити...
R2 » Вів 31 сер, 2021 19:19
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 20:21
Alex2007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33937)
01.09.2021 17:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.