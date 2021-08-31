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PGNiG інвестує в газовидобуток в Україні $50 мільйонів —...
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG на першому етапі інвестує в газовидобуток в Україні 50 млн доларів, у подальшому інвестиції можуть сягнути 500 млн доларів.
Дивися повний текст PGNiG інвестує в газовидобуток в Україні $50 мільйонів — це лише перший транш
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R2
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:11
Нафтогаз инвестирует в добычу в Египте. Польская компания - в Украине. Чудны дела инвесторские.
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moveton
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55
moveton написав:
Нафтогаз инвестирует в добычу в Египте. Польская компания - в Украине. Чудны дела инвесторские.
А в чем "чудность"? -- ТОВ-ка тут, частная же компания там. При этом в Египет инвестировать начали с 15 лет назад -- когда местная добыча считалась нерентабельной.
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_hunter
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:19
_hunter, вот, судя по тому, что инвестируют не только 15 лет назад, но и сейчас, для Нафтогаза добыча в Украине и сейчас не рентабельна и лучше вкладываться в другую страну. А для польской компании почему-то смысл добывать в Украине есть.
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moveton
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:44
moveton написав:_hunter
, вот, судя по тому, что инвестируют не только 15 лет назад, но и сейчас, для Нафтогаза добыча в Украине и сейчас не рентабельна и лучше вкладываться в другую страну. А для польской компании почему-то смысл добывать в Украине есть.
Повторю вопрос: а в чем проблема? -- есть стабильный проект с известной отдачей.
А тут первые два года -- только разведка идти будет...
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_hunter
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