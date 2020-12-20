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ТОП-3 карток для
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ТОП-3 карток для покупок у супермаркетах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:57

ТОП-3 карток для покупок у супермаркетах

Пропонуємо до обговорення:
Підготували добірку кредиток, з якими, на наш погляд, покупки в магазинах будуть найбільш вигідними.

Дивися повний текст ТОП-3 карток для покупок у супермаркетах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:02

Моно вже не ТОП, видаляйте.
unicdima
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