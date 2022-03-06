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Вплив світової економіки на Україну
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:27
BIGor
Среди всех ваших последних постов о том, как "все заводы позакрывали", "а вот в советские времена огого как было..." и т.д. Этот ваш пост как раз абсолютно вменяемый.
На всякий случай поясню, что я имею ввиду.
Сразу после майдана, мы взяли курс на реформы...
Суть и цель этих реформ с тех пор не изменилась - верховенство права и неприкосновенность частной собственности.
Верховенство права означает, что больше не будет кумавства, алигархата, мусорского безпредлела, воровского закона и т.д. Все будут играть по единым правилам - по законам написанным на бумаге.
Для этого и были затеяны все эти ДБРы,САПы и прочите независимые (параллельно существующие) органы "расследования" ну и естественно сама реформа судебной системы.
Неприкосновенность частной собсвенности должны обеспечить реформа силовых структур (мусора, армия, СБУ и т.д.) ну и верховенство права.
До войны, наш алигархат извевался как уж, что бы и денег от "западных партнеров получить" и с москалями не поссориться и власть в стране сохранить. 8 лет извивались. Вполне успешно, кстати.
После начала полномасштабной войны дороги назад уже попросту нет.
Все алигархи уже таковыми не являются. Без запада нас снесут через 1-2 месяца. И все это понимают.
А значит будем делать реформы. И таки позволим западу залить сюда свой капитал в том объеме, в котором они пожелают, а не в котором наши "алигархи" позволяли (что бы не лишиться "контрольного пакета" на рынке)
Да и у народа теперь во-первых довигаоружия, а во-вторых психология "немного изменилась" после пары прилетов в соседние дома\города.
Если подытожить, то:
1) в нас будут заливать дофига бабла во все отралси экономики
2) курс, думаю, таки просядет перед такой "заливкой". причина проста - зачем покупать задорого то, что можно купить дешевле.
3) В результате мы станет новой "перлиной экономического развития" европейского региона в течении следующих 20-30 лет.
Но.
Все это только после успешной победы над москалями.
В противном случае получим репресии похлеще совка.
З.Ы.
Так что всем кто кричит "зрада, зрада"... Попробуйте посмотреть на события с горизонтом хотя бы 3-5 лет, а не 3-5 дней...
это я к тем, кто тут рьяно критич - "мариуполь слили", "дорогу из крыма не взорвали\разминировали\сбежали\предали" и т.д.
Если вы не военный эксперт, то лучше сконцентрируйтесь на том, что вы умеете и делайте это на своем месте. Так проку больше.
Всем хорошего дня и мирного неба.
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Amat
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:33
Amat К СОЖАЛЕНИЮ,все это мы слышали и на это надеялись в 14 после майдана,а имеем,что имеем.
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osya1964
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:51
vitaliian написав:BIGor
одно слово Президента и всё сделают. Политическое поле уже другое, основная сила теперь не олигарх с купленными за деньги пуйла депутатами, а армия.
"По щучьему велению, по моему хотению..."
Смешно.
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Starikan
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Додано: Вів 12 кві, 2022 10:26
Starikan написав: vitaliian написав:BIGor
одно слово Президента и всё сделают. Политическое поле уже другое, основная сила теперь не олигарх с купленными за деньги пуйла депутатами, а армия.
"По щучьему велению, по моему хотению..."
Смешно.
Мысли материальны, а вы только зрадой ветку поливаете. Все разрушили и уничтожили, жить, учится и работать больше негде. Что посоветуете сдаться или умереть от депрессии?
Война с рф в холодной фазе идет со времен Ющенко, а вы как будто 24 февраля проснулись. Те кто работал на рос. рынок окончательно закрылись, в условиях войны это ожидаемо и логично. Я сам работал на таком комбинате, до 2014 г 70% экспорта было в РФ. От комбината остались одни помещения которые сдаются в аренду. И небольшой цех, где на китайский импорт 3 человека клеят этикетку и продают как своё.
Кто смог продать свою продукцию в другие страны, те так и работают, а некоторые ещё увеличивали обьемы экспорта (например аграрии, птицеводство).
Работали и будут работать предприятия которые смогут интегрироваться в мировую экономику, а не в экономику рф (точнее в экономику бывшего СССР).
Где здесь зрада? Мы же сами выбрали интеграцию с ЕС, логично посыпалось всё что работало на рынок РФ.
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vitaliian
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:47
vitaliian написав: Starikan написав: vitaliian написав:BIGor
одно слово Президента и всё сделают. Политическое поле уже другое, основная сила теперь не олигарх с купленными за деньги пуйла депутатами, а армия.
"По щучьему велению, по моему хотению..."
Смешно.
Мысли материальны, а вы только зрадой ветку поливаете. Все разрушили и уничтожили, жить, учится и работать больше негде. Что посоветуете сдаться или умереть от депрессии?
Вы на какой пост отвечаете и какой пост цитируете, позвольте узнать ?
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Starikan
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:49
osya1964 написав:Amat
К СОЖАЛЕНИЮ,все это мы слышали и на это надеялись в 14 после майдана,а имеем,что имеем.
osya1964, вы, наверное, не совсем правильно поняли\понимаете происходящее.
Этот коментарий адресован не столько вам лично, сколько тем кто разделяет то, что вы написали.
Сожалеть уже поздно.
Дело в том, что "ваши сожаления" о "ваших надеждах", на данный момент, уже никого не волнуют... Грубо говоря - вас\нас, как изберателей, уже никто не спрашивает о чем вы сожалеете...
У нас война, а значит политики и другие силы могут себе позволить не сильно переживать о ваших "надеждах".
Сейчас время, когда ты либо что-то делаешь полезное, либо тебя содержат...
И каждый внесет свою лепту в независимость этой страны. КАЖДЫЙ.
Вопрос только в том какую и в каком виде.
Можно конечно ныть по форумам, а можно и что-то полезное сделать...
Выбор за каждым.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:42
Amat написав:
Среди всех ваших последних постов о том, как "все заводы позакрывали", "а вот в советские времена огого как было..." и т.д. Этот ваш пост как раз абсолютно вменяемый.
Если честно про "а вот в советские времена огого как было..."
никогда не писал. Так как не знаю, как там было.
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BIGor
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:47
Amat написав: osya1964 написав:Amat
К СОЖАЛЕНИЮ,все это мы слышали и на это надеялись в 14 после майдана,а имеем,что имеем.
У нас война, а значит политики и другие силы могут себе позволить не сильно переживать о ваших "надеждах".
До войны было иначе?
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:50
Amat написав:
А значит будем делать реформы.
Что мешает сейчас делать реформы? Есть 450 депутатов которые не сидят в окопах.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:09
BIGor написав: Amat написав:
А значит будем делать реформы.
Что мешает сейчас делать реформы? Есть 450 депутатов которые не сидят в окопах.
Политический вес Зеленского сильно зависит от состояния дел на фронте, депутаты ж не дурные голосовать авансом. Им потом переизбираться. Если сейчас всё проголосуют, что они к выборам будут обещать, полёты на луну?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 12 кві, 2022 13:12, всього редагувалось 2 разів.
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