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Вплив світової
економіки на Україну

Вплив світової економіки на Україну
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:38

  Alex2007 написав:Ще надійніше - коли РФ в нинішньому вигляді та з нинішнім політичним устроєм зникне зі світової мапи та перетвориться на околиці Москви (яку при бажанні можна буде остаточно знищити як однойменний крейсер :lol: )

имхо, для этого нужен методичный последовательный схематоз как с совком..
а это время..
боюсь мы уже не застанем (
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:20

  denis_viniarchuk написав:немає гарантії що те що відновлять, не буде знову зруйноване.
какие гарантии вам нужны клятвы пуйла на крови или Будапештский меморандум 2? Гарантии это наличие ракет в необходимом количестве. Если бы они были, пуйло бы не напал, так как сразу получил бы ответку. Когда наделаем ракеты, экономика восстановится сама по себе и курс вернётся к норме.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Andrey2512 написав:Ниже уже не будет... Скорее всего.


без паніки
план Маршала допоможе
Україна буда одна з цетральних країн Європи в швидкому майбутньому як в військовому так і фінансовому плані

підарашша буде мити параші із кровю і потом
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:15

  greenozon написав:
  Andrey2512 написав:Ниже уже не будет... Скорее всего.


без паніки
план Маршала допоможе
Україна буда одна з цетральних країн Європи в швидкому майбутньому як в військовому так і фінансовому плані

підарашша буде мити параші із кровю і потом



Пока банда Коломойского при власти план Маршалла возможен только для Коломойского.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:48

Еврочиновники говорят, что с 1 января 2024 года возможно официальное вступление в Евросоюз.
https://meduza.io/feature/2022/04/24/uk ... -na-zemlyu
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:41

  vitaliian написав:Еврочиновники говорят, что с 1 января 2024 года возможно официальное вступление в Евросоюз.
https://meduza.io/feature/2022/04/24/uk ... -na-zemlyu


Кто говорит ? По ссылке интервью, а в месте где "еврочиновники говорят" ссылка на хотелки озвученные человеком, которого врядли кто на этом форуме знает.

Хоть бы дали статус кандидата летом и не заболтали вопрос.
Несколько стран уже десять лет живут в статусе кандидата и никак не выполнят всех условий. Это просто нас решили поддержать и дали на словах надежду.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:24

Мелочь а приятно.

Глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки".

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Индонезия, несмотря на давление западных стран, отказалась аннулировать приглашение Владимиру Путину.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:34

  vitaliian написав: но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.

Хватит нести бред про голод. Максимум, что грозит - это переход на минимальный продуктовый набор из гуманитарки, если совсем не будет денег.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:38

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав: но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.

Хватит нести бред про голод. Максимум, что грозит - это переход на минимальный продуктовый набор из гуманитарки, если совсем не будет денег.

кейс. год нет у вас работы, кто вас будет кормить? меня кормить некому. Голод не потому что неурожай, в 21м веке еду продают за деньги, если вы не в курсе. Фермер не будет покупать солярку по 45 чтобы вас бесплатно кормить, потому что вы в эвакуации.

Приглашаю вас в Ирпень получить гуманитарку. Её выдают адресно строго по списку. Даже киевская бабушка бесплатно булку здесь не получит. А раньше стоял бусик и булку хлеба давали любому желающему. Раздающие гуманитарку уже увидели какой потенциал у количества голодных людей, раз составили списки малоимущих, многодетных, пенсионеров и больных. Вне этих категорий кушать придётся съедобные растения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 11:45, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:40

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав: но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.

Хватит нести бред про голод. Максимум, что грозит - это переход на минимальный продуктовый набор из гуманитарки, если совсем не будет денег.

Зараз в Україні біля 20 мегатон зерна від минулорічного урожаю (25% чи більше).
Колективний захід ставить питання руба, що його тре вивезти і продати, інакше буде в країнах третього світу як в Ірані та Шріланці - продовольчі бунти та громадянська війна.
Хз. що там в Лівані ще діється.

Як каже Соскін "воронка собьітий"
flyman
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