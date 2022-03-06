Вплив світової економіки на Україну

Додано: Пон 16 тра, 2022 11:38

alex_dvornichenko написав: vitaliian написав: но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше. но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.

Хватит нести бред про голод. Максимум, что грозит - это переход на минимальный продуктовый набор из гуманитарки, если совсем не будет денег. Хватит нести бред про голод. Максимум, что грозит - это переход на минимальный продуктовый набор из гуманитарки, если совсем не будет денег.

кейс. год нет у вас работы, кто вас будет кормить? меня кормить некому. Голод не потому что неурожай, в 21м веке еду продают за деньги, если вы не в курсе. Фермер не будет покупать солярку по 45 чтобы вас бесплатно кормить, потому что вы в эвакуации.Приглашаю вас в Ирпень получить гуманитарку. Её выдают адресно строго по списку. Даже киевская бабушка бесплатно булку здесь не получит. А раньше стоял бусик и булку хлеба давали любому желающему. Раздающие гуманитарку уже увидели какой потенциал у количества голодных людей, раз составили списки малоимущих, многодетных, пенсионеров и больных. Вне этих категорий кушать придётся съедобные растения.