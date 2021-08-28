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Зеленський показав американському
бізнесу, у що варто...

Зеленський показав американському бізнесу, у що варто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:26

Зеленський показав американському бізнесу, у що варто...

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський розповів американським бізнесменам про План трансформації України.

Дивися повний текст Зеленський показав американському бізнесу, у що варто інвестувати в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:26

В 95-й квартал? в підприємства бєні?
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:25

Маркарова в своё время помогала пану президенту в освоении наших ОВГЗ и наверняка поэтому стала послом в США не имея дипломатического опыта ,за два года на своем посту сколько американских инвесторов зашло в нашу страну?
livs375
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