Володимир Зеленський розповів американським бізнесменам про План трансформації України.
Дивися повний текст Зеленський показав американському бізнесу, у що варто інвестувати в Україні.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:26
Зеленський показав американському бізнесу, у що варто...
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Дивися повний текст Зеленський показав американському бізнесу, у що варто інвестувати в Україні.
Додано: Чет 02 вер, 2021 16:25
Маркарова в своё время помогала пану президенту в освоении наших ОВГЗ и наверняка поэтому стала послом в США не имея дипломатического опыта ,за два года на своем посту сколько американских инвесторов зашло в нашу страну?
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