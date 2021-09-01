Іпотечне кредитування перевищило доковідний рівень, а 15% договорів укладаються за пільговою ставкою.
Дивися повний текст В Україні видали рекордну кількість іпотек: середні ставки і чому відмовляють у кредитах.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 17:56
В Україні видали рекордну кількість іпотек: середні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні видали рекордну кількість іпотек: середні ставки і чому відмовляють у кредитах.
Додано: Чет 02 вер, 2021 17:56
непонятно, как считались отклоненные заявки. Большинство отклоненных заявок нигде не учитывается.
Эти причины отсекаются еще на этапе устного собеседования/райдера банка:
5.7% – обеспеченность заявителя жильем;
5.7% – превышение допустимой площади;
2.9% – неподходящий объект инвестирования.
Еще можно добавить пункт: не смог собрать 100500 справок, требуемых для льготного кредитования.
Поступило явно не 987 заявок, а тысячи, но они отклонены на этапе предварительного согласования.
И только газмяс не занимался предварительным согласованием, по этому 300 офиц.отклоненных заявок - это разве его статистика.
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