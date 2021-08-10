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Кабмін затвердив приватизацію
заводу «Більшовик» зі...

Кабмін затвердив приватизацію заводу «Більшовик» зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:04

Кабмін затвердив приватизацію заводу «Більшовик» зі...

Пропонуємо до обговорення:
1 вересня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про затвердження умов продажу державного пакета акцій акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» на аукціоні з умовами».

Дивися повний текст Кабмін затвердив приватизацію заводу «Більшовик» зі стартовою ціною 1,4 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:05

51 миллион. долл. За территорию в почти центре, да со всем имуществом . Вопросов "нет"...
Марта
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:53

Re: Кабмін затвердив приватизацію заводу «Більшовик» зі...

why so serious? нужно было назвать завод "Борщевик".
Dear_Sir
 
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