Про це повідомив засновник Tesla Ілон Маск.
Дивися повний текст Ілон Маск оголосив про перенесення постачань Tesla Roadster.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 22:54
Ілон Маск оголосив про перенесення постачань Tesla Roadster
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск оголосив про перенесення постачань Tesla Roadster.
Додано: Чет 02 вер, 2021 22:55
100 км/год за 1.9 с? Прискорення для цього має бути 14.6 м/с2, або 1.5 g. Аби перевищіти пришвидшення 1 g (що дає 2.8 с до 100 км/год) інженерна наука знає 3 варіанти: а) еластична спідничка по периметру з відсмоктуванням повітря з-під авто, б) антикрила офігенного розміру, щоб працювали на низьких швидкостях, в) липкі шини. Цікаво, як саме Єлонамаха пояснює закоханим в нього лохам нехтування законами фізики? Куди поділося пробуксовування? Ну звісно, є ще реактивні двигуни та пропелерні аеромобілі то, може, тесла їх використовує? Ера дебілів, бляха... А Єлономаха їх кумір.
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