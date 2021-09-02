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Зарплати чоловіків і жінок в
Україні: хто і скільки заробляє

Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заробляє
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:33

Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заробляє

Пропонуємо до обговорення:
У ІІ кварталі 2021 року зарплата жінок становила 82,6% від зарплати чоловіків.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:33

Хватит мусолить эту тему ! Я вижу отношение женщин к работе. То на маникюр на пару часов в разгар рабочего дня, кучу сплетен и соцсетей, ровно в 18-00 всё бросается и убегается, на выходных "вне зоны доступа". У многих работа для галочки, что бы быть при деле. Те кто вкалывает наравне с мужчинами получают не меньше.
alex_dvornichenko
 
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