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Зеленський підтримує подвійне
громадянство, але нині це...

Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35

Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження подвійного громадянства для українців, які живуть за межами України, хоча нині це складне питання.

Дивися повний текст Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це «складне питання».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35

так, складне питання
5kopiyok
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:55

  5kopiyok написав:так, складне питання

Вообще ничего сложного.
Обязательное декларирование других гражданств, с внесением таких граждан в спецреестр. За недекларирование в течении месяца с момента принятия - штраф, минималок так в 100. Если сознательно скрыли или срок прошел больше года - 1000 8)
Запрет - работать на госслужбе гражданам Украины с иными гражданствами (любыми).
Ну это же логично.
По другим вопросам ограничений не нужно делать, все права у таких многограждан, должны быть как и у остальных.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:51

Re: Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це.

EKO написав:
  5kopiyok написав:так, складне питання

Вообще ничего сложного.
Обязательное декларирование других гражданств, с внесением таких граждан в спецреестр. За недекларирование в течении месяца с момента принятия - штраф, минималок так в 100. Если сознательно скрыли или срок прошел больше года - 1000 8)
Запрет - работать на госслужбе гражданам Украины с иными гражданствами (любыми).
Ну это же логично.
По другим вопросам ограничений не нужно делать, все права у таких многограждан, должны быть как и у остальных.
запретить голосовать на выбооах
GALeon
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