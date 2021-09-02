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Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження подвійного громадянства для українців, які живуть за межами України, хоча нині це складне питання.
Дивися повний текст Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це «складне питання»
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R2
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35
так, складне питання
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5kopiyok
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:55
5kopiyok написав:
так, складне питання
Вообще ничего сложного.
Обязательное декларирование других гражданств, с внесением таких граждан в спецреестр. За недекларирование в течении месяца с момента принятия - штраф, минималок так в 100. Если сознательно скрыли или срок прошел больше года - 1000 Запрет
- работать на госслужбе гражданам Украины с иными гражданствами (любыми).
Ну это же логично.
По другим вопросам ограничений не нужно делать, все права у таких многограждан, должны быть как и у остальных.
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EKO
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:51
EKO написав: 5kopiyok написав:
так, складне питання
Вообще ничего сложного.
Обязательное декларирование других гражданств, с внесением таких граждан в спецреестр. За недекларирование в течении месяца с момента принятия - штраф, минималок так в 100. Если сознательно скрыли или срок прошел больше года - 1000 Запрет
- работать на госслужбе гражданам Украины с иными гражданствами (любыми).
Ну это же логично.
По другим вопросам ограничений не нужно делать, все права у таких многограждан, должны быть как и у остальных.
запретить голосовать на выбооах
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GALeon
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