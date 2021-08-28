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ДФС викрила постачання контрафактного скрапленого газу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:54
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники ГУ ДФС у Харківській області викрили компанію яка здійснювала незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів та ухилялася від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Дивися повний текст ДФС викрила постачання контрафактного скрапленого газу з Росії на 58 млн грн
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:54
А как же гэтьвидмоскви?
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summacut
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:35
summacut написав:
А как же гэтьвидмоскви?
Вильнолюды -- они такие: "кому война а кому мать родна".
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