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ДФС викрила постачання
контрафактного скрапленого газу з...

ДФС викрила постачання контрафактного скрапленого газу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:54

ДФС викрила постачання контрафактного скрапленого газу з...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники ГУ ДФС у Харківській області викрили компанію яка здійснювала незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів та ухилялася від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Дивися повний текст ДФС викрила постачання контрафактного скрапленого газу з Росії на 58 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:54

А как же гэтьвидмоскви?
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:35

  summacut написав:А как же гэтьвидмоскви?

Вильнолюды -- они такие: "кому война а кому мать родна".
_hunter
 
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