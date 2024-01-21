Минулого року Іспанія на третину збільшила обсяг імпорту російського природного газу.
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Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році
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Додано: Пон 22 січ, 2024 12:28
Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році
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Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році
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